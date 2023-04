No hay avance; 1 año de la desaparición del maestro Menchaca

Olga, hija del profesor Menchaca, asegura que a la Fiscalía le falta ponerse en los zapatos de la población.

“Le falta mucha empatía, comprensión, a lo mejor ellos no entienden lo que estamos viviendo, eso quiere decir que no lo están viviendo ellos tampoco, pero no por eso nos pueden dar la espalda … mi papá sigue siendo un ser humano” dijo.