No golpeará PAN a Nati

De hecho el líder del Pan, Juan Carlos Ruiz dijo: Pueden tener alguna estrategia preparada, pero no habrá actos de protestas. Con esto el PAN descartó realizar alguna manifestación o acto de rebeldía durante la ceremonia del Cuarto Informe de Gobierno. De momento y claramente Acción Nacional hace sus pronunciamientos en tribuna, no acostumbramos hacer plantones o vestirnos de cómicos, escucharemos con respeto lo que informe el señor gobernador y, en su momento, los legisladores darán su posicionamiento en cada uno de los temas, expreso Ruiz García.. Sin embargo, dijo que sólo habla con respecto a la postura del partido que representa, mas no sabe si los diputados locales tomarán alguna medida. De parte del partido no, de parte de los diputados, no sé si ellos tengan alguna estratégica preparada. El Cuarto Informe del gobernador, José Natividad González Parás se llevará a cabo este miércoles 10 de octubre en una Sesión Solemne del Congreso local y posteriormente en un evento que se celebrará en el Palacio de Gobierno. Los principales cuestionamientos que realizan los panistas al gobierno es la falta de transparencia en el manejo de los recursos y en especial los que se aplican al Fórum Universal de las Culturas, puntualizó su dirigente.

