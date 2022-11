¡No es GTA V! Ruta 41 y taxi se pelean y chocan en Apodaca

A través de redes sociales se ve el momento en que un camión de la Ruta 41 y taxi van peleando con su vehículos, en la avenida Miguel Alemán, en Apodaca

Por: Luz Camacho

Noviembre 15, 2022, 9:05

Los choferes de un camión de la Ruta 41 y un taxi estuvieron a punto de ocasionar un fuerte accidente al protagonizaran una pelea con sus vehículos, en Apodaca.



De acuerdo con un video que circula en las redes sociales, la confrontación se dio la noche del lunes 14 de noviembre a la altura del centro comercial Plaza Sendero La Fe, localizado en la avenida Miguel Alemán y Teléfonos, en el mencionado municipio.



En el clip de 31 segundos de duración se ve a un camión de la Ruta 41 Colinas con pasajeros abordo intentando sacar la vuelta a un taxi que le estaba cerrando el paso durante su trayecto en la transitada avenida, pero al avanzar, el Tsuru blanco acelera y termina impactado por el camión.



Tras esto, el vehículo de alquiler al ver que el urbanero no se detuvo, se retorna para volver a atravesarse frente al camión, pero esto no le importó al camionero y de nueva cuenta termina chocando y arrastrando al taxi, que terminó invadiendo otros carriles de la avenida Miguel Alemán.



Otros camiones y automovilistas que pasaban por el lugar se salvaron de ser impactados al lograr evadir la pelea entre el camión y el taxi.



Hasta el momento no se sabe el motivo de este altercado, o si alguna persona resultó herida.



Algunos usuarios de redes sociales manifestaron su molestia por la actitud de los choferes del transporte público y exigieron quitarles las licencias por poner en peligro la integridad de los pasajeros. Mientras que otros escribieron sobre sus malas experiencias con los choferes de las rutas urbanas y los taxistas.