No convence a regios imposición de cubrebocas

This browser does not support the video element.

Algunos ciudadanos decidieron no portar el cubrebocas al estar en espacios cerrados, consideran debe ser elección personal y no una obligación

Por: David Cázares

Diciembre 14, 2022, 7:23

A estas alturas, para los ciudadanos es difícil, complicado y molesto usar cubrebocas, por eso gran parte de ellos decidieron no portarlo, un día después de que entró la medida impuesta por la Secretaría de Salud de Nuevo León.



Imágenes tomadas por INFO7 muestran que la ciudadanía sigue entrando sin cubrebocas a lugares cerrados, pues ya no coinciden con esta medida impuesta.



Expertos han señalado que la medida no va acorde con lo que se vive en el estado, pues las cifras marcan que se está en semáforo verde. Además, destacan que es incómodo traer el cubrebocas.



Y la flexibilidad respecto a la medida fue percibida en múltiples giros como restaurantes, tiendas de ropa, zapaterías, y cadenas departamentales.



Al ser cuestionados sobre su decisión de no acatar la disposición, quienes no portaban el cubrebocas consideraron que su uso debería ser una elección personal y no una imposición gubernamental.



“Es algo con lo que vamos a tener que estar acostumbrados a vivir muchos años más a futuro, y todo bien, solo cuidarnos el uno al otro; el cubrebocas ya es opinión de cada quien”, comentó Diego Ruiz.