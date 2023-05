Niegan a padres de Debanhi acceso a carpeta de investigación

El padre de Debanhi, Mario Escobar, informó que acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a solicitar avances del caso de su hija y pedir acceso a la carpeta de investigación, pero se le fue negado.

Sin embargo, señaló que regresarán el próximo jueves a la Ciudad de México para tener más avances sobre el caso.

Agregó que es importante que la carpeta de investigaciones tome su curso para que no haya repeticiones de estos casos tan lamentables.

“¿Cuáles son los avances que tú tienes dentro de la carpeta?, dice no, sería complicado porque esa carpeta la lleva la licenciada Mayani, a grandes rasgos eso fue lo que pasó, nos hicieron esperar alrededor de unos 30 minutos de la hora que llegamos para que nos atendieran y nos dijeran eso. No tenemos avances en ese sentido. Le externamos nuestra situación de que estamos molestos hay mucha molestia por parte de mi esposa y por parte mía', dijo.

Mario Escobar señaló que fue acompañado por Pedro Evia, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Al padre de Debanhi se le observó portando un bastón, por lo que se le cuestionó qué le pasó, a lo que dio a conocer que fue operado y aun no se recupera del todo.

“Me hicieron una operación de ligamentos cruzados, pues ahorita me estoy cuidando, puedo caminar y todo, pero traigo el dolor, traigo una venda, el doctor me dijo, puedes andar normal, pero todavía me duele porque todavía no cicatriza”, agregó.