Niega panista Jesús Gómez agresión contra joven

Luego de que se diera a conocer la presunta agresión que realizó el diputado local del PAN, Jesús Gómez, este descartó los hechos y aseguró que todo esto es parte de una amenaza por parte del estado en el tema de la selección del nuevo Fiscal General.

Durante entrevista a medios afuera del Congreso, en compañía del coordinador de la bancada de su partido, Carlos de la Fuente y de la presunta joven agredida, identificada como Ximena, descartó que haya una denuncia en su contra por hechos de violencia.



“Funcionarios de gobierno, particularmente el secretario del trabajo me hizo una amenaza, creo que cumplieron su cometido tratando de hacer una difamación y sobre todo metiendo personas que no tienen nada que ver con la vida política y metiéndose en cosas tan personales.

“No miden el grado de afectación de personas, de familias y eso no se vale, politizan todo el proceso, no hay una denuncia en mi contra, creo que la persona afectada tendrá que comparecer para aclarar la situación que acontece, de puros chismes, es una nota inventada, del gobernador del estado y al secretario del trabajo por sus amenazas”, señaló Gómez.

“Jesús Gómez en ningún momento me tocó, yo no he interpuesto ninguna denuncia en su contra, es un tema bastante delicado la violencia contra las mujeres, no podemos jugar con estos temas y menos cuando no existen pruebas de ello”, agregó la joven.