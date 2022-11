Ni para dónde hacerse; imposible no caer en un bache

Un tramo del bulevar Julián Treviño, en Apodaca, presenta baches gigantes lo cual hace imposible para los automovilistas no caer en alguno de ellos

Por: Fernando González

Noviembre 25, 2022, 10:48

Como si fuera un campo minado, así se encuentra un tramo del bulevar Julián Treviño, en Apodaca.



Los baches alcanzan a medir cuatro metros y medio y hasta 30 centímetros de profundidad dejando bloqueado el camino para aquellos que transitan por este lugar.



No es la primera vez que pasa esta situación debido a que no se colocó el material correspondiente constantemente se están creando desperfectos en este tramo, y la respuesta del municipio no ayuda en nada.



Debido a las lluvias que se han presentado en los últimos días, los baches se llenaron de agua, dejando aún más complicado el paso para los conductores.