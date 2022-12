Ni iremos a la cárcel ni cometimos ningún delito: diputados

Los diputados aseguraron que la denuncia penal que presentó el gobernador Samuel García ante la FGR es un intento de presionar al Congreso local

Por: Rosalinda Tovar

Diciembre 28, 2022, 7:36

El Congreso de Nuevo León reaccionó ante la acusación penal presentada por el gobierno del estado: ‘Ni iremos a la cárcel, ni cometimos ningún delito’.

Todo lo contrario, acusan legisladores que la denuncia penal que presentó el gobernador Samuel García ante la Fiscalía General de la República es un intento de presionar al Congreso local.

Además, diputados del PAN y del PRI señalaron que no se violó la suspensión que otorgó un juez para que no se siguiese con el proceso de designación del nuevo fiscal General de Justicia.



De acuerdo con los legisladores, lo que se votó el pasado 19 de diciembre en el Pleno fue apenas la admisión a discusión de la reforma a la Constitución para el proceso de elección del fiscal general, sin embargo, esto no forma parte de la convocatoria vigente.



En entrevista para INFO7, tanto el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Mauro Guerra, como la asambleísta del PRI, Lorena de la Garza, calificaron el acto del mandatario como un ejemplo de “mala política” y agregaron que aún no han sido notificados de la denuncia.



“Esta denuncia que él (gobernador Samuel García) presentó no tiene sentido, porque al final del día la máxima atribución que nos da la carta magna de Nuevo León, la Constitución de Nuevo León, a los diputados, es el poder de legislar y reformar las leyes que nosotros mismos legislamos y bueno, esto es un ejemplo de la mala política, que está ejerciendo Samuel García”, subrayó Guerra.



Al respecto, la priista Lorena de la Garza apuntó que no existe preocupación por la denuncia, ya que afirmó que penalmente no se ha cometido ninguna falta.



“No hay delito y estamos muy tranquilos, estamos haciendo nuestro trabajo, que es lo que sabemos a hacer y lo que la gente nos mandató para hacer”, resaltó Lorena de la Garza.



Este martes, INFO7 dio a conocer que el gobernador, Samuel García entabló una denuncia penal contra los diputados del PRI, PAN y la diputada sin partido, Jessica Martínez, al acusarlos de abuso de autoridad por violar la suspensión de amparo al aprobar reformas a la Constitución de Nuevo León para el proceso de elección del fiscal.

Cuestionado sobre este punto, Mauro Guerra enfatizó: “en este proceso que se dio el pasado 19 de diciembre, no se tocó en ningún momento la convocatoria vigente del tema del Fiscal General, fuimos respetuosos en todo momento y esa convocatoria sigue intacta como lo mandata la ley, lo que se trabajó fueron posibles reformas a la Constitución con temas muy diversos por el bien de Nuevo León”.



Además, el presidente del Congreso mencionó que los legisladores deben estar tranquilos y esperarán a que sea la autoridad federal que determine si hubo o no delito.



“Yo respeto la interpretación que le da el Ejecutivo, pero no la comparto”, resaltó Guerra.



Mientras que Lorena de la Garza señaló que esta acción del gobierno estatal es con el fin de amedrentar a los legisladores.



“Se quiere inhibir a los diputados de que hagamos nuestro trabajo, se quiere presionar a los diputados por diferentes vías; tanto personales como a través de represalias a familiares, y es un intento de ellos de querer hacer que no hagamos nuestro trabajo”, puntualizó De la Garza.

