Navarro vuelve a solicita que se anule juicio político

De nueva cuenta el secretario de gobierno, Javier Navarro, dejó plantados a los diputados locales al no acudir ante la Comisión Jurisdiccional. Además en un escrito demandó que siete legisladores integrantes de esa Comisión especial se abstengan de votar por tener conflicto de intereses.

Pasado el mediodía, el funcionario estatal envió a la Oficialía de Partes del Congreso local dos escritos para poner en la mesa sus argumentos de defensa.

En uno de los escritos Navarro solicita la recusación debido a que varios diputados como las pirístas Alhinna Vargas y Perla Villarreal; Anylú Hernández, de Morena y los panitas Carlos de la Fuente, Itzel Castillo y Luis Susarrey se declaren impedidos para votar en su caso.

En el otro escrito, el secretario de gobierno pide un incidente de nulidad de notificación y afirmó que no se le han dado los cinco días que marca la Ley para la audiencia.

Por su parte, la diputada local Sandra Pámanes respaldó lo solicitado por Javier Navarro y agregó que el proceso de Juicio Político se encuentra viciado y con falta de certeza jurídica,

“Y el otro muy importante también, es en cuanto a su notificación, la sesión anterior, también, él señalaba la nulidad en cuanto a la notificación, vuelven a equivocarse, vuelven a hacerlo de manera equivocada esta notificación, no respetando los tiempos, son cinco días hábiles lo que señala la ley de juicio político, estamos apenas hoy en el día cuarto y ya se le está pidiendo que se presente para hacer la explicación de las acusaciones, nuevamente estamos en un proceso totalmente viciado en el que no se está cumpliendo ni siquiera con lo que se establece en la Ley del Juicio Político y en ese sentido no hay ninguna base legal para continuar con este proceso” , agregó Pámanes.