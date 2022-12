Narra empresario lo que sintió al regalar su chamara a AMLO

En su visita del pasado sábado a Monterrey, el mandatario nacional recibió de regalo una chaqueta que el empresario, Marco Antonio García, 'amlover' de corazón, se quitó para obsequiársela.



La prenda es una pieza textil, creación de la diseñadora Vero Solís y dice la frase 'Recuérdame', de la película de 'Coco'.



El empresario fue militante del PAN y lleva décadas fabricando regaderas ahorradoras de agua.



Aclaró que el regalo que le dio a El Peje fue por la admiración que le tiene.





'Me enteré que estaba hospedado en el hotel, en el Crown Plaza,y decidí ir a buscarlo y saludarlo, impulsivamente no se me ocurrió otra cosa que quitarme la chamarra y regalársela. Estoy identificado como una persona que admira y quiere al presidente', expresó.