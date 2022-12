Multas contra ebrios y ruidosos continuarán para Año Nuevo

Autoridades municipales seguirán con los operativos para detectar conductores ebrios y atender reportes de vecinos ruidosos durante los festejos de Año Nuevo

Por: Olivia Martínez

Diciembre 27, 2022, 8:54

Tras los festejos de Noche Buena y Navidad, la mayoría de los municipios metropolitanos reportó sanciones a diversos conductores ebrios y también a vecinos ruidosos por escandalizar con la música a todo volumen en sus casas.



Este es el saldo de ciudadanos sancionados o amonestados, del viernes 23, sábado 24 y domingo 25:



Por conducir ebrios:

Monterrey: 34 detenidos

San Pedro: 1 detenido

Guadalupe: 5 por ebriedad completa y 10 por ebriedad incompleta

San Nicolás: 32 (de ellos, 3 por ebriedad completa)

Escobedo: Sin detenidos

Juárez: un detenido

Santa Catarina: 20 detenidos

García: 7 multas

Apodaca: No proporcionó información



Multas a vecinos ruidosos:

Monterrey: 11 reportes atendidos

San Pedro: No hubo sanciones

Guadalupe: 26 personas atendidas por justicia cívica

San Nicolás: 131 reportes

Escobedo: 85 reportes

Santa Catarina: 800 reportes (del 1 al 25 de diciembre),

García: 4 apercibimientos

Apodaca: No proporcionó información



En Santa Catarina, advirtieron que para este fin de semana, por las fiestas de Año Nuevo, seguirán al pendiente de los reportes contra colonos ruidosos.



'El día 24 de diciembre igualmente estuvieron las cinco cuadrillas trabajando, pero se estableció una cuadrilla adicional el domingo en la mañana, porque hay vecinos que también amanecen un poquito más adelante, sabemos que son fechas de convivencia familiar, pero tenemos que respetar el derecho de los demás vecinos a descansar y se estableció una cuadrilla adicional a partir de las seis de la mañana para continuar con esos operativos', indicaron autoridades.



Si usted va a manejar un vehículo, no tome bebidas alcohólicas.



Y por las reglas de respeto y sana convivencia, no abuse del volumen de la música. Recuerde que si usted tiene derecho a festejar, los demás también tienen derecho a que usted no los moleste.