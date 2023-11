Multan a dos jóvenes por ruidosos en Escobedo

La sanción asciende a $4 mil 150 pesos cada uno, y en caso de no pagarla deberán permanecer 36 horas bajo arresto en las celdas municipales.

Por escuchar música a un volumen más alto que el permitido e ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, dos jóvenes fueron detenidos y multados en la colonia Los Olvidos, en Escobedo.



La sanción asciende a $4 mil 150 pesos cada uno, y en caso de no pagarla deberán permanecer 36 horas bajo arresto en las celdas municipales.



Identificados como Valentín y Raúl Miguel, de 20 años de edad, los jóvenes fueron se encontraban festejando un cumpleaños desde la noche del sábado hasta las 8:30 de la mañana del domingo, cuando llegó la Policía.



Ambos estaban en compañía de un tercer joven que no pudo ser detenido debido a que él habitaba en el domicilio donde se organizó la fiesta y terminó por atrincherarse en la vivienda al arribo de las autoridades.



Tanto como Valentín como Raúl fueron presentados ante un juez cívico, quien fijo la multa económica como sanción por la falta administrativa.



Posteriormente, los elementos de seguridad pública regresaron al domicilio del arresto para dialogar con el propietario y entregarle un citatorio para que comparezca por lo ocurrido.



Será después de la comparecencia que el municipio decida si también se le aplicará una multa como a los jóvenes, y en caso de que no acuda a la cita será llevado mediante el uso de la fuerza.







