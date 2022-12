Mujeres denuncian a taxista que intentó secuestrarlas

Dos hermanas originarias de Querétaro vivieron una pesadilla en Nuevo León cuando abordaron un taxi para que las llevará al concierto de Bad Bunny

Por: Carolina Maldonado

Diciembre 05, 2022, 16:00

Mediante redes sociales circuló un video en donde dos jóvenes muestran cómo estuvieron a punto de ser secuestradas por un taxista que las iba a trasladar al concierto de Bad Bunny en Monterrey.



El exitoso puertorriqueño se presentó este fin de semana en la Sultana del Norte con su World’s Hottest Tour en un recinto ubicado en el municipio de Guadalupe.



Ante esto, varios fanáticos del interior de la República Mexicana viajaron a Monterrey para estar presentes en dicho evento, sin embargo no a todos les fue bien, tal es el caso de Eugenia, originaria de Querétaro quien se trasladó a Monterrey en compañía de su hermana, esta relató en un hilo de Twitter como sufrió un intento de secuestro.

Las jóvenes contaron que no conocían la ciudad por lo que decidieron tomar un taxi que supuestamente les cobraría 450 pesos por el traslado desde el aeropuerto a lo que ambas estuvieron de acuerdo. Sin embargo, se percataron que la dirección que el chofer estaba tomando no era la correcta por lo que solicitaron al taxista que modificara la ruta, ante esto el precio subió a más de mil 500 pesos, algo que las jóvenes ya no podían costear.



Ante esto pidieron al taxista que detuviera el coche, pero el conductor se rehusó, mientras que él alegaba que 'era un lugar peligroso', por lo que las jóvenes volvieron a pedir que las bajara.



Después de insistir, el taxista las bajó, sin embargo al intentar descender del automóvil el hombre intentó cobrarles 300 pesos, que era lo que marcaba el taxímetro, pero por persona a lo que las jóvenes no estuvieron de acuerdo.



'Enseguida el señor se puso muy agresivo y comenzó a insultarnos diciendo que no nos iba a dejar bajar si no le pagábamos lo que él quería, se bajó del carro y nos dejó encerradas con seguro, mientras él bajaba nuestras maletas de la cajuela', se lee en un tweet de la joven.



''Intentamos abrir las puertas, pero no se podía, estábamos muy asustadas así que comencé a grabar y mi hermana a golpear los cristales del carro, como no accedía a bajarnos y seguía insultándonos, accedimos a pagarle lo que nos pedía'' mencionó Eugenia en otra publicación.



Afortunadamente las mujeres lograron grabar lo sucedido junto con las placas del vehículo FKC-624-A.



Ante lo sucedido, las jóvenes quedaron asustadas y con una mala impresión de la ciudad al ser la primera vez que la visitaban.



Asimismo, al terminar su amarga experiencia la joven etiquetó a las autoridades de Nuevo León para que atiendan su denuncia.



Con información de elhorizonte.mx