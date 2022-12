Mujer pierde la vida al interior de un vehículo

La víctima comenzó a sentirse mal mientras circulaba en el auto con un familiar sobre la avenida Benito Juárez, en Guadalupe, falleciendo instantes después

Por: Fernando González

Diciembre 01, 2022, 9:11

Una mujer aparentemente de la tercera edad falleció en el asiento de copiloto de un vehículo en el cruce de la avenida Benito Juárez y Cuauhtémoc, en el centro de Guadalupe.



La mujer que conducía el vehículo se identificó como la sobrina de la fallecida y mencionó que su tía no se sentía bien de salud.



Al percatarse la conductora que no había respuesta de su familiar, detuvo el vehículo a orillas de una gasolinera y le practicó técnicas de reanimación, para su desgracia no fueron efectivas y la persona perdió la vida.



Al lugar arribó la Cruz Roja y elementos de policía municipales quienes cerraron totalmente la vialidad de la avenida Benito Juárez, lo que provocó un colapso en la vialidad.