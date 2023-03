Mujer denuncia que la quisieron extorsionar por tener piojos

A través de un Tiktok una mujer seguró que cuando era jefa de Recursos Humanos en una empresa de Nuevo León, una empleada la quiso extorsionar por tener piojos

Por: Luz Camacho

Marzo 28, 2023, 15:00

La influencer Lupita Villalobos Beltrán se hizo viral en TikTok por compartir con sus seguidores que la quisieron extorsionar por tener piojos cuando trabajaba en Monterrey, Nuevo León.

A través de su cuenta de TikTok @lupitavillalobosb, la mujer originaria de Hermosillo, Sonora, recordó que se fue a vivir a la Sultana del Norte para trabajar como jefa de Recursos Humanos en una organización y tras descubrir que traía piojos en la cabeza, una empleada la quiso extorsionar.

Menciona que antes de que eso ocurriera, un colaborador la alertó que se estaba moviendo algo en su cabeza.

Al sacudirse el cabello, cayeron dos piojos a su escritorio. El trabajador le dijo que no se preocupara que no iba a decir nada, pues la entendía porque en él en algún momento también había llegado a tener estos pequeños insectos.

Recuerda que inmediatamente se fue al baño y se percató que traía más piojos, al no saber qué hacer le marcó a su mamá para que le recomendara algún tratamiento.

Al salir del cubículo del baño se dio cuenta que estaba la señora de limpieza, quien había escuchado su conversación telefónica, y se ofreció a ayudarla con su problema de piojos.

'Yo la puedo ayudar, si quiere yo la despiojo. Yo he despiojado a todos mis hijos. Yo ahorita voy a terminar en media hora, si me espera, pues nos vamos y la despiojo', le dijo la mujer a la influencer.

Quedaron que irían a la casa de la sonorense y después ella le pagaría el Uber para que la llevara a su casa.

'Me la llevé a mi casa y comenzó a despiojarme. Eran bien poquitos, tardó en despiojarme 20 minutos y yo ahí 'muchas gracias, yo nunca había tenido piojos'', dijo Lupita.

Señala que la señora de limpieza le tomó fotos de su cabeza para mostrarle que ya iba quedando limpia.

Tras agradecerle por su ayuda, recuerda que se quedó sorprendida por que la mujer le dijo: 'no se preocupe, van a ser 5 mil pesos'.

'Yo no sé cuánto se cobren las despiojadas en México, no tengo ni idea. En ese momento yo dije '5 mil pesos' y ella me dijo 'sí, es que es lo que se cobra', como que me vio medio pendeja y como que me vio que no era de ahí (Nuevo León), 'es lo que se cobra aquí en Monterrey, señorita, la despiojada más que nada'', relata.

Comenta que al decirle que en su casa no tenía dicha cantidad, la señora le respondió que la acompañaba al cajero.

'Fui al cajero con la mujer y le pagué los 5 mil pesos. Yo me sentía estafada, no eran tantos piojos para 5 mil pesos, ni a peso el piojo, loco, porque 5 mil piojos no me quitó. Dije bueno, yo sé que aquí en Monterrey las cosas son súper caras, todo bien ya me alivianó, bueno, equis, pasó', relató.

Sin embargo, una semana después de eso, la empleada de limpieza fue con la jefa de Recursos Humanos a extorsionarla con las fotos de sus piojos.

'Licenciada, me da cinco minutos, por favor. Lo que pasa es que tengo aquí estas fotos y ocupo unos tres mil pesos que me pueda dar, si no pues se las voy a tener que mostrar a todos aquí en la oficina', recuerda que la amenazó la mujer con una sonrisa.

Ante esto, ella le dijo que no podía hacer eso, pero ella cínicamente le respondió que sí.

'Así chamacos, bien perra, y ya le dije yo no te voy a dar dinero, no tengo por qué. 'Lic, véalo como un préstamo, si usted me los pasa yo se los voy pagando de poquito en poquito, en quincenas, présteme otros 5 mil y verá que yo se los iré pagando, a la semana le puedo estar pagando 50 pesos', expresó Lupita.

Además, la mujer la amenazó con mostrar las fotos si llegaba a correrla.

Menciona que la enfrentó y la retó a mostrar las fotos, al final se comunicó con la agencia externa por la que estaba contratada la mujer y la reportó.