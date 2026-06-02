Muere mujer motociclista tras accidente vial en Díaz Ordaz

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se originó tras un presunto cerrón entre un vehículo particular y una grúa.

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Una mujer de 21 años perdió la vida la tarde de este lunes luego de un aparatoso accidente vial registrado sobre la avenida Díaz Ordaz, a la altura de la colonia Industrial Unidad Nacional Uno.

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Díaz Ordaz y la calle Reforma, en el municipio de Santa Catarina donde la víctima viajaba a bordo de una motocicleta junto con un acompañante.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se originó tras un presunto cerrón entre un vehículo particular y una grúa, lo que provocó que la conductora perdiera el control de la motocicleta y ambos ocupantes cayeran a la carpeta asfáltica.

Durante la caída, una de las llantas de la grúa pasó por la cabeza de la joven motociclista, causándole la muerte de manera inmediata.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil del Estado y del municipio, así como agentes de Tránsito y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

El acompañante fue trasladado a un hospital para su atención médica.

La fallecida fue identificada como Paloma Sarahí Solano Gallego, de 21 años, mientras que el acompañante responde al nombre de Christoher Antonio Lomas Ramírez, también de 21 años.

El conductor del vehículo particular fue identificado como Brayan de Jesús Oliva Martínez, y el operador de la grúa, Andrés García, quien fue retenido para el deslinde de responsabilidades.

El accidente provocó tráfico intenso en la zona con dirección al oriente, debido al cierre parcial de tres carriles mientras se realizaban las labores de auxilio y peritaje.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil y las responsabilidades del percance.