Muere mujer al ser atacada con cuchillo por ex nuera

Autoridades detuvieron a una mujer como presunta responsable del crimen registrado en la colonia López Mateos, en Santa Catarina, la noche de ayer

Por: Marcial Pasarón

Enero 11, 2023, 7:54

Una mujer fue asesinada por su ex nuera, quien tras sostener una fuerte discusión la atacó con un cuchillo en el interior de su domicilio.



Las primeras investigaciones llevadas a cabo por elementos de la Policía Ministerial revelaron que la inculpada ya se encuentra detenida



El asesinato fue cometido en una casa de dos pisos localizada en las calles de Octava Poniente y B Poniente, en la colonia López Mateos.



Además trascendió que durante la agresión dos personas más resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas en una ambulancia.



Los detectives estatales, establecieron que la hoy occisa, de 70 años de edad, se encontraba en su casa alrededor de las 23:00 horas del martes.



Al lugar, según versión de los lesionados, llegó su ex nuera, quien estuvo casada con uno de sus hijos.



En la sala del domicilio, la detenida comenzó una fuerte discusión con su ex pareja, lo que provocó que la víctima interviniera.



De acuerdo a las investigaciones, se presume que tras la discusión, la detenida los atacó con un cuchillo en varias ocasiones, dejando sin vida a la señora Blanca.