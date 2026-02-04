Muere hombre aplastado por vehículo que reparaba en Monterrey

Según información preliminar, el hombre se encontraba haciendo reparaciones en la parte baja del vehículo cuando este le cayó encima.

Un hombre perdió la vida luego de sufrir un accidente cuando un vehículo le cayó encima.

Los hechos se registraron en la calle Pizarra de la colonia Colinas de San Bernabé, hasta donde se movilizaron los cuerpos de auxilio.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron al reporte de un hombre que se encontraba inconsciente.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron más adelante que el hombre ya no presentaba signos vitales.