Movilización por presunto secuestro en Apodaca

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones se movilizaron la tarde de este jueves tras el reporte de una persona presuntamente privada de la libertad en un domicilio de la colonia Prados de la Cieneguita, en el municipio de Apodaca.

Horas después, se confirmó que no hubo persona secuestrada en el lugar.

El operativo se desplegó en el cruce de las calles Magnolia y Marruecos, donde los agentes acordonaron la zona y esperaban una orden de cateo para ingresar al inmueble.

Según información preliminar, las autoridades habían recibido el reporte de la posible presencia de una víctima de secuestro.

Sin embargo, esa versión fue descartada tras la intervención.

De manera extraoficial, se mencionó la posible existencia de armas de fuego dentro de la vivienda, así como la fuga de varias personas al percatarse del despliegue policiaco, aunque hasta el momento no se reportan detenidos.

La zona continúa asegurada mientras se espera un informe oficial.