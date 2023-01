Movilidad apoya a lesionada del choque de la Ruta 611

Luego de que por un tiempo prolongado se mantuviera olvidada por las autoridades, El Instituto de Movilidad y Accesibilidad ya se acercó para brindarle acompañamiento a Brenda Elizabeth García Gaspar, una de las lesionadas que resultó del choque entre la ruta 611 y la ruta 604 en Apodaca el pasado 18 de diciembre.





“Movilidad fueron los que se acercaron ayudarme este tiempo, son los únicos que me han apoyado.”

“Ellos me hicieron que yo les firmara como un pagaré …me imagino que yo tengo que reembolsar lo que se ha gastado y pues ese es mi apuro' comentó García.

“Quieren darme algo mínimo, no me están ofreciendo nada, ni la mitad de lo que yo perdí, yo les dije; perdí muchas cosas, tuve que vender las poquitas cosas que yo tenía para poder moverme pero la aseguradora no entiende eso.”