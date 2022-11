¡Miedo! Oso sorprende a estudiante regia mientras descansaba

This browser does not support the video element.

Una estudiante de la Facultad de Comunicación de la UANL fue sorprendida por un oso que pasó a centímetros de ella cuando descansaba en una banca

Por: Patricia Agüero

Noviembre 13, 2022, 9:00

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación están acostumbrados al avistamiento de osos en las instalaciones, pero tenerlos a centímetros de distancia, definitivamente es algo inusual y aterrador.



Y así lo vivió una estudiante que descansaba en una de las bancas de la facultad cuando de pronto fue sorprendida por un oso que bajó del cerro.



Al ver que el oso pasaba a centímetros de ella, solamente se tapo la cara y evitó moverse para no asustar al animal y que se sintiera amenazado.



El momento de tensión fue captado por otro estudiante a quien la joven solo volteó a ver.



Afortunadamente la valiente reacción de la joven generó que el oso se alejara lentamente y ella puso salir a salvo.



Nuestro estado es tierra de osos y hay que aprender a coexistir con ellos.



De acuerdo con las recomendaciones de Protección Civil estatal.



No pierdas la calma

No lo alimentes

No le arrojes piedras ni objetos

No intentes fotografiarlo

No tomes selfies

No le dejes basura al alcance

No lo molestes y aléjate de él



Recuerda que el oso negro es una especie protegida, por lo cual el ocasionarle un daño implica acciones legales.