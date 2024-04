Menores trabajan para sobrevivir en Monterrey

Le espera una vida bastante complicada, principalmente emocional no va a estar bien, un niño que está en calle con altas o bajas temperaturas exponiéndose, lógicamente no va a tener un desarrollo emocional adecuado a su edad, no creo que tenga una vida con metas o sueños, el punto es que ahorita los niños, deben de crecer, de desarrollarse bien, de tener muchos sueños, y estando en calle no lo van a obtener. dijo.

Cualquier niño, niña o adolescente no debe de estar en la calle trabajando , que todos tienen derecho a estudiar a tener un sano esparcimiento, cualquier niño que vean en la calle pueden levantar un reporte al 095 para que nosotros le demos seguimiento a ese caso, agregó la experta.