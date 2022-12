Menores salen a vender donas y ya no regresan a su casa

Familiares tienen la esperanza de que las menores de 12 y 16 años hayan escapado con algún conocido y no sido víctimas de un delito

Por: Fernando González

Diciembre 06, 2022, 10:54

Deysi Anayeli Santiago Martínez, de 12 años, y Samantha Martin Espinoza, de 16, desaparecieron la noche del pasado sábado 3 de diciembre en la colonia Pedregal del Topo Chico, en el municipio de Escobedo.



La última vez que se les vio fue cuando salieron a vender donas.



“Si, salieron a vender donitas, tenían pedido y ya les dimos la hora que a las 8 las queríamos aquí, salieron a las 6 de la tarde para las ocho ya debían estar aquí y pues fue la hora que pasó y nunca regresaron e inició la búsqueda”, comentó Reynaldo Martin Espinoza, padre de Deysi y tío de Samantha.

Reynaldo al percatarse que no volvían de su actividad decidió buscarlas por la calle.

a“Bueno lo inicié yo personalmente por las calles y ya a la una de la mañana intercepté a una unidad de Proxpol y me ayudaron a activar el protocolo 48 y ya ellos también están poyando todos estos días que hemos estado”, indicó.



El señor Reynaldo tiene la esperanza de que hayan escapado con un conocido y evita pensar que hayan sido víctimas de un secuestro.



“Tenemos la pista ahí donde la otra tenía un novio y ahí es donde estuvieron con ellos y salieron a cierta hora de la madrugada y de ahí las encaminaron a una calle y de ahí ya no saben nada ellos y esa es la versión que ellos han querido decir”, platicó.



La señora María Magdalena, madre de Deysi, padece diabetes y su estado de salud ha sido fuertemente afectado, pero dio a conocer que el estado de salud de su hija también corre peligro pues padece de su corazón.



“Además Deysi padece de una enfermedad, de un soplo en el corazón, ella no puede andar así en la calle, las personas que la ven que le digan que regrese a casa porque ella esta enferma y no puede andar vagando”, expresó.



Entre la angustia y el suspenso de la situación, a esta familia no les queda otra más que esperar las noticias de la autoridad o de los vecinos para volver a ver a las dos menores.