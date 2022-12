'Me voy a comer a Karely Ruiz'; lanzan tortilla de la modelo

El dueño de una tortillería en Veracruz sorprendió a sus clientes al vender el kilo de tortillas con la imagen de la famosa modelo regiomontana, Karely Ruiz

Por: Renata Medina

Diciembre 26, 2022, 14:00

Karely Ruiz es una de las famosas con mayor popularidad en México, no por nada es llamada la 'Reina de OnlyFans' por la gran cantidad de seguidores con los que cuenta en la aplicación de contenido para adultos.



Pero su fama no solo se limita a las redes sociales, sino que su impacto social ha llegado a que las personas diseñen formas para tenerla 'cerca'.



La imagen de Karely Ruiz no ha faltado en un cobertor, una toalla, en los uniformes de los jugadores de un equipo de futbol, sin olvidar las piñatas y pasteles con la misma temática.



Al parecer todo esto no fue suficiente y el dueño de una tortillería decidió crear la tortilla de Karely Ruiz para comérsela.



Y no es broma, la Tortillería Ruby en San Andrés Tuxtla, Veracruz sorprendió a sus clientes con la venta de tortillas de maíz con la imagen de la modelo grabada en ellas.



La imagen que fue replicada en las tortillas de maíz es una que la influencer publicó el 3 de septiembre en su cuenta de Facebook para celebrar los casi 2 millones de seguidores.





El diseño de la imagen se hace en computadora y posteriormente la impresora láser hace su trabajo en cuestión de minutos.



Rogelio, el propietario de la tortillería señaló que sus ventas se han disparado desde que comenzó a vender la imagen de la modelo, siendo esta su creación más exitosa hasta el momento.



'Esa Karely Ruiz a mí me gusta bastante, pero no se deja, pero de que me la como me la voy a comer, aunque sea en una tortilla', dijo el youtuber Chico Escalante quien descubrió que se vendía 'la tortilla más sabrosa del mundo'.



El costo por tortilla con la imagen de Karely Ruiz es de 1.50 pesos mexicanos.