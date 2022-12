Mayor reto de Nuevo León: que no falte agua en el 2023

Espera gobierno terminar presa Libertad y el acueducto de El Cuchillo II... y activar estrategia de cuidar el agua para evitar otra crisis

Por: Andrea Rodríguez

Diciembre 30, 2022, 7:33

Ante el “fantasma” de que vuelva a aparecer la crisis del agua como sucedió en este 2022, Agua y Drenaje se prepara para que no falte el vital líquido entre los nuevoleoneses en el 2023.



Y para ello, la paraestatal proyecta terminar dos obras pilares en 2023, como la presa Libertad y el segundo acueducto de El Cuchillo.



Pero además de terminar estos trabajos, tiene como estrategia emprender medidas para racionalizar el agua y evitar el desperdicio.



Una de ellas es intensificar campañas de concientización como Ciudadanos de 100, que incluye recomendaciones de ahorro entre los usuarios.



Entre esas sugerencias está la de reciclar agua de la lavadora, lavar el auto con cubetas y bañarse en menos tiempo, entre otras.



Aunque no se tiene contemplado algún recorte del líquido, Agua y Drenaje contempla reducciones en la presión durante las madrugadas.



El director de la paraestatal, Juan Ignacio Barragán, advirtió que la crisis no ha terminado, por lo que el plan de ahorro y racionalización debe continuar en el estado, principalmente en la zona metropolitana de Monterrey.



Para que no se vuelvan a vaciar las presas, declaró el pasado 22 de noviembre, se busca bajar hasta 40% la extracción de agua en Cerro Prieto y La Boca.



Y tal líquido, añadió, se compensará con la puesta en operación de más pozos.



Dijo que además de esas medidas, el estado tiene un Plan Maestro para garantizar el agua hasta el 2050, del cual tiene proyectos que indica se terminarán de construir el próximo año.



Después de la crisis que se vivió en el estado en donde hubo cortes de agua, las presas estuvieron vacías, el gobierno tuvo que tomar medidas drásticas en a distribución del líquido.



Y es que a finales del 2021 las falta de lluvias en el estado comenzaron a afectar los niveles de las presas, lo que provocó que el abastecimiento de agua en la ciudad se viera afectado El 2 de febrero del 2022 gobierno declaró emergencia por sequía en Nuevo León. Y ante la falta de lluvias, decidió anunciar un programa que racionaría el agua en la ciudad.



En mayo, el gobernador Samuel García presentó el plan para combatir la crisis de agua que enfrentaba el estado.



Uno de los proyectos es la presa Libertad, que equivale a seis presas de La Boca y tiene un avance del 43%, y es una de las obras programadas para terminar en 2023.



Esta obra contará con la cortina más larga de América Latina con un total de 1,950 metros, aportará al suministro 1.6 m³/s de agua a la ciudad, es decir, 1,600 litros por segundo.



Además, tendrá una capacidad de almacenamiento de 221 millones de metros cúbicos. En el verano de 2023 podrá captar agua de lluvias.



Otro de los proyectos para que esté listo en 2023 es el acueducto de El Cuchillo II, que aportará a la ciudad otros 5,000 litros por segundo; medirá 100 kilómetros de longitud y contará con una tubería de acero de 84 pulgadas de diámetro.



Asimismo, como parte del Plan Maestro para garantizar el suministro de agua, otra de las obras a terminar en 2023 son los pozos someros y profundos.



En el caso de los someros se han construido hasta el momento 146 pozos que aportan 1,994 litros por segundo a la ciudad. Se construyen desde 50 a 150 metros de profundidad.



Mientras que, en los profundos, se construyen 29 que aportarán una cantidad importante de agua a la ciudad. Unos están edificándose junto a los tanques de almacenamiento Canadá, San Roque, La Silla, Fraile y García. Se construyen desde 400 a 1,500 metros de profundidad.

