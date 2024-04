Mariana y candidatos a diputados donarían su sueldo si ganan

"No va a haber más viajes, no va a haber más bonos ofensivos, no va a haber más vales de gasolina, lujos, carros.

"Durante muchos años los diputados de la vieja política han estado cobrando por estorbar, por frenar el avance hacia lo nuevo, y han utilizado sus puestos públicos para robar, han impedido que llegue lo nuevo a sus municipios que ellos representan", dijo Glen Villarreal, aspirante al distrito 10.