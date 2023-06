Marcelo Ebrard felicita a regios por campeonato de Tigres

A nombre del gobierno de México y del suyo, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, felicitó a los regios por ser campeones de la Liga Mx.

De visita en Monterrey, al finalizar el acto de inauguración de una empresa proveniente de la India, el canciller elogió a la entidad por el resultado en el torneo de futbol.

En el presidium el ministro se extrañó de que sólo hubo una pregunta de los reporteros sobre el tema de la inversión de esa empresa, y riéndose comentó que 'fue una mañanera rápida'.

A la salida del evento, Ebrard Casaubón, una de las 'corcholatas' de Morena para la sucesión presidencial, no quiso dar entrevista sobre el tema preelectoral, argumentando que estaba como invitado en esa empresa.

'No puedo hacer eso, estoy en casa de TCS (TATA Consultancy Services), salgo de una conferencia, no puedo hacer eso. Si quieren, más tarde en otro evento sí, pero aquí no lo puedo hacer yo porque rompo (las normas)', comentó.