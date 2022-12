Mantienen venta clandestina de cohetes en Monterrey

En el centro de Monterrey se ubicó un establecimiento, escondido detrás de un improvisado puesto de adornos, con anaqueles llenos de pirotecnia

Por: David Cázares

Diciembre 29, 2022, 8:03

Promocionándose en redes sociales y con explosivos almacenados sin protocolos en comercios fachada, es como trabajan los mayoristas de pirotecnia clandestina en Monterrey.



INFO7 detectó múltiples puntos de venta ilegal en el área metropolitana, todos con prácticamente el mismo modus operandi.



Es con palabras clave como 'pum pum' y 'caramelos' que los productos son ofertados en Facebook.



Dentro de los discretos anuncios los comerciantes colocan un número de contacto para posteriormente revelar en privado la ubicación del punto de venta clandestina.



En el centro de Monterrey se ubicó un establecimiento, escondido detrás de un improvisado puesto de adornos.





Los vendedores piden seguir una serie de pasos para poder concretar la transacción y garantizar el anonimato.



Y es que solicitan que antes de acudir se informe con anticipación, y para ingresar al domicilio donde almacenan la pirotecnia es necesario dar un nombre clave previamente proporcionado.



“Aquí preguntan por Tokio, y ya me hablan y salgo, se lo encargo mucho esto, por favor”, especifican cuando son contactados.



Los explosivos son resguardados en la sala de una vivienda, con anaqueles llenos de pirotecnia de todo tipo y sin la presencia de medidas de seguridad básica como extintores o agua.



Los kilos y kilos de artefactos van de simples luces de bengala, hasta los peligrosos M-1000, Hulks, Huevos de Codorniz y Lenguas de Vaca, todos, elaborados no únicamente con pólvora, sino también con cantidades de dinamita, según explicaron los vendedores.



Pese a su alta nivel de riesgo, estos potentes artefactos son almacenados de la misma manera que el resto: sin precaución alguna.



“Todo esos cuatro traen dinamita; nada más trata de tenerlos en alto, no se humedecen, nada más ponlos en un lugar que no esté húmedo y no hay problema; con que no se te mojen.



“Esos son pura dinamita, no te van a tronar quedito, eso es lo más fuerte que hay, cuando les ponen dinamita”, explicó el vendedor.



Los establecimientos incluso cuentan con diversas modalidades de pago, no únicamente mediante el efectivo.



“Aceptamos transferencias, también tarjetazo, pero cobramos el 4% de comisión”, presumió el operador del lugar.



San Nicolás, El Carmen y Guadalupe son algunos municipios donde también se encontraron establecimientos clandestinos.