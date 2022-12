¡Mañana! Regio cumplirá meta al subir Cerro de la Silla

¡Mañana es el día! El regiomontano de 32 años de edad, Fernando Villatoro, cumplirá este sábado 31 de diciembre su meta de escalar los 365 días del año el Cerro de la Silla.

Lo que comenzó por una sensación y sentimiento de superación personal, debido a una crisis por la que atravesaba hace un año el senderista, está a tan solo horas de convertirse en un Guinness World Record al cumplir con su meta de escalar diariamente el icónico cerro de Nuevo León por un año.

“Nace de una sensación y sentimiento de superación personal, un momento de mi vida en el que estuvo en crisis, nace la intención de hacer cosas más extraordinarias, cosas que me generen compromiso, que me generen más disciplina y demostrarme a mí mismo que lo que estoy haciendo se puede repercutir en distintas áreas de mi vida”, fue lo que dijo Villatoro en julio de este año.

Extremo calor, intensas lluvias y hasta heladas, es lo que este regiomontano ha experimentado al subir el emblemático cerro de la Sultana del Norte en este 2022.

Tanta ha sido su dedicación y disciplina que incluso no descansó este 25 de diciembre por cumplir y estar centrado con su meta a cumplir.

“Uno tiene que estar muy concentrado en lo que está haciendo, muchas personas lo verían como un sacrificio, pero la verdad yo lo veo como una oportunidad; este tipo de eventos no me sacan de balance, cuando eres atleta no puedes tener distracciones”, dijo.