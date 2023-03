Maestros protestan y bloquean vialidad afuera de Sección 50

This browser does not support the video element.

Los integrantes del gremio magisterial solicitan que atiendan sus demandas de recibir un mejor servicio médico y abasto de medicamentos

Por: Brian Jiménez

Marzo 15, 2023, 14:35

Cerca de 300 maestros se plantaron a las afueras de la Sección 50, reprobando la administración del Secretario General, Juan José Gutierrez quien los dejó plantados en una reunión en la que se resolvería su problema por falta de servicios de salud.

“No tenemos servicio médico, no tenemos medicamento, no hay especialistas, no hay cirugías, cada vez estamos peor, no estamos aquí exigiendo algo que no nos corresponde”, dijo la maestra Marcela Cuellar.

“Tenemos la dirección para hablar con él, él puso la hora, la dirección, puso todo, pero no asistió, tuvimos que venir a buscarlo”, expuso la profesora Martha Arévalo.

Enfurecidos, argumentaron que pese a las deficiencias, el rebaje sigue en sus quincenas.

“Cada quincena nos rebajan esos 74 mil ,millones de pesos, 74 millones no se ven reflejados en un servicio médico”, subrayó Cuellar.

Según palabras de Gutiérrez, no tenía idea de la reunión.

“Maestro, ¿Quién citó a los profesores?, no sé, se citó una comisión creo que ahí hubo una convocatoria de los mismos compañeros”, dijo Juan José Gutiérrez, Secretario General de la Sección 50 de maestros.

La maestra Lucilda Pérez, expuso que Juan José Gutierrez no tiene palabra.

“No tiene palabra el señor, desde la semana pasada, ya habíamos venido”, apuntó.

“¿Cómo califica la administración del Secretario?, deficiente, dicen que no hay comité, los mismos compañeros de adentro dicen; ni aquí no hay comité nada más 6 personas vienen”, señaló la docente Lucilda Pérez.

Luego de cerca de 1 hora de protesta y 20 min de atención a los maestros, el Secretario General de la Sección 50, volvió a su oficina sin resolver nada.