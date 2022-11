Madrugan regios para tramitar el cambio de placas

Desde temprana hora, cientos de ciudadanos comenzaron a realizar fila en las oficinas del Instituto de Control Vehicular, ubicadas en el Pabellón Ciudadano

Por: David Cázares

Noviembre 14, 2022, 8:56

Cientos de personas madrugaron para cambiar sus placas en el módulo del Instituto de Control Vehicular ubicado en el Pabellón Ciudadano.



Bien abrigados, con bebidas calientes y hasta con sillas, los interesados comenzaron a hacer fila desde las 6:00 de la mañana, aún y cuando las puertas de la dependencia estaban programadas para abrir dos horas después.



'Me traje una silla porque no aguanto ya, no sabía cuanto tiempo iba a estar parada y me la traje para estar tranquila', comentó Carmen Jiménez.





Debido a la alta demanda, los funcionarios comenzaron a dejar ingresar a grupos de 50 personas antes de la apertura oficial de las oficinas.



Quienes más temprano llegaron dijeron que intentaron hacer el trámite previamente, sin embargo no lo lograron debido a la afluencia.



'Vine ayer pero no pude ya ni hacer fila porque asignaron una cierta cantidad de personas, y ni modo, tuve que venir otra vez', platicó Jesús Rodríguez.



Y pese a que la fecha límite para hacer el trámite se extendió, los ciudadanos dijeron que los más conveniente es hacerlo en estos días debido a las próximas inclemencias del tiempo.



'Ya me esperaba la fila, porque aunque ampliaron el plazo se vienen los días de frío y va a estar lloviendo como para estar a la intemperie, además se viene el día 15 y la fila va a estar mayor todavía', consideró Héctor Garza.