Madrugan en Medicina ante cierres en el Metro

Estudiantes del área médica de la UANL anticiparon su llegada a las instalaciones en este regreso a clases, ante el cierre de las estaciones del Metro

Por: David Cázares

Enero 23, 2023, 9:32

No únicamente regresaron a clases en Ciudad Universitaria, pues los alumnos del campus de Ciencias de la Salud de la UANL también se incorporaron a sus actividades, y lo hicieron madrugando más de lo acostumbrado, esto, ante los cierres en el Metro.



En la estación Hospital, uno de los principales puntos de acceso al área médica, los estudiantes comenzaron su arribo poco después de las 5:00 de la mañana.



La avenida Simón Bolívar registró también una particular afluencia desde temprana hora en las rutas urbanas, pues tanto alumnos y trabajadores de la zona buscaban alternativas viales ante el incremento en el flujo de gente.



'Estamos despiertos desde las 5:00 de la mañana para echarnos el bañito, volver a la vida y sobres a agarrar el camión.



'Lo tomamos cuadras más atrás de donde usualmente lo agarramos y aún así venía lleno porque se cerró la Línea 2 del Metro y por el primer día de clases', dijo Edson Rodríguez, estudiante de psicología.



'Montones de gente; agarré minutos más para llegar más temprano e ir a mi paso, despacio, sin que nadie me fuera empujando en el Metro', consideró Estela Rivera.



La misma percepción fue compartida por otros jóvenes, quienes consideraron que los retrasos y afluencia fue mayor que en otros inicios de clases.



'El Metro, a como de costumbre en semestres anteriores, sí viene más cargado', dijo una alumna de Odontología.