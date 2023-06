'Los vamos a aplastar', dice Glen Villarreal al PRIAN

Luego de que la Fiscalía de Justicia de Nuevo León informó que investiga a la empresa BMDI, propiedad del vocero de Movimiento Ciudadano, Glen Villarreal, por presuntos ilícitos, el propio señalado aseguró estar limpio, advirtió que aplastarán a quienes estorben al nuevo Nuevo León, y denunció que ya son 28 los funcionarios estatales perseguidos.

Villarreal atribuyó la acusación en su contra a un show de la Fiscalía de Justicia.

El vocero de MC y su abogado Héctor Mateos, quien es el defensor de los funcionarios estatales investigados, dieron una conferencia de prensa afuera de la Fiscalía de Justicia.

Villarreal aseveró que lo quieren implicar en ilegalidades.

'El motivo de estar aquí es el comunicado que hizo la Fiscalía el día de ayer, queriendo embarrarme con asuntos de narcotráfico, voy a ir a la Agencia Estatal de Investigaciones para pedir mis carpetas y les apuesto doble contra sencillo a que no me las van a dar, esto que están haciendo es un show mediático', declaró.

Alegó que así como el PRI y el PAN han manifestado deseo de llegar a un diálogo, también deben 'enderezar' la Fiscalía de Justicia.

Aseguró que llegaron al extremo de vincular a BMDI con una empresa de nombre SOFMU.

'Cualquiera que se pone a googlear a SOFMU puede ver que ellos son proveedores del municipio de Montemorelos, que es del PRI, son proveedores del Congreso del Estado, de la COTAI, de los órganos que ellos mismos están manejando, entonces si me van a acusar a mí de ser narcotraficante porque hace tres años les renté equipo de grabación, ¿por qué no se acusan a ellos mismos que hace mucho menos tiempo, mucho más reciente, también contrataron a esa misma empresa' , cuestionó.

Villarreal hizo la advertencia.

'Hacemos un llamado como neoloneses a la unidad, a la gente que maneja el PRI y el PAN les decimos que si bien ellos están en contra del nuevo Nuevo León, todos los que están abajo se pueden sumar a los esfuerzos del gobernador, pero este llamado a la unidad que no se confunda con debilidad, con miedo o con derrota, el nuevo Nuevo León llegó para quedarse y a los que no se metan a las filas de apoyo a los proyectos de Nuevo León, a los que no, dejen de estar estorbando, los vamos a aplastar y los vamos a desterrar', sentenció Villarreal.