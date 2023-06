Logra IMSS trasplante a mujer con soporte de oxigeno

El Hospital de Cardiología No. 34 del IMSS en Nuevo León realizó con éxito un trasplante de corazón a una paciente con soporte de membrana de oxigenación.

Por: Rosalinda Tovar

Junio 21, 2023, 15:49

El Hospital de Cardiología No. 34 del IMSS en Nuevo León realizó con éxito un trasplante de corazón a una paciente de 37 años de edad que se encontraba en estado crítico y que tenía un soporte de membrana de oxigenación (ECMO) para mantenerla con vida.

Este procedimiento fue el número 86, desde el primero que se practicó en esta clínica, el cual fue en 1997.

Karla N, padecía de una miocardiopatía dilatada familiar que afectaba el funcionamiento de la tercera parte de su corazón, lo que le provocó tres paros cardíacos entre otras complicaciones.





La mujer recibió el diagnóstico hace cuatro años y como parte del tratamiento se le colocó un desfibrilador automático implantable que la conservó estable, hasta hace un año que el padecimiento le quitó fuerza y energía.

“A diferencia de otros trasplantes de corazón, éste se llevó a cabo en condiciones de extrema gravedad.

“Por estar al borde de la muerte, la paciente fue declarada una emergencia nacional para el trasplante, convirtiéndose en una prioridad para recibir el primer corazón donado, siempre que cumpliera con las características de compatibilidad”, explicó el director de la UMAE, Guillermo Sahagún Sánchez.

El especialista detalló que Karla estaba en lista de espera desde el 22 de diciembre y debido a su estado crítico, fue declarada como urgencia nacional.

Por su parte, la paciente agradeció a los médicos por la intervención, además de expresar que había recobrado su energía, después del trasplante.

“Sentí una emoción cuando supe que me iban a trasplantar. Ahorita me siento muy bien en comparación de cómo me sentía antes.

“Por fin llegó mi regalo, una oportunidad. A los doctores que estuvieron al pendiente, estaré eternamente agradecida por todas sus atenciones, a la doctora Aracely Jacobo”, dijo Karla N.

El trasplante se logró tras la donación altruista de un joven de 22 años de edad quien sufrió muerte encefálica.