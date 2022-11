Localizan a menor deambulando solo en calles de Escobedo

Policías de Escobedo resguardaron al menor que fue ubicado en calles de la colonia La Concordia; ya fue entregado al DIF mientras se ubica a sus familiares

Por: Marcial Pasarón

Noviembre 08, 2022

Un niño de dos años fue localizado deambulando solo en calles de la colonia La Concordia.



El menor, quien vestía una playera en color azul y un pañal, fue ubicado por vecinos de las calles Marín y Colombia.



Al no localizar a sus familiares, el menor fue llevado a la casa del juez auxiliar de ese sector quien solicitó el apoyo de elementos de la Policía municipal.



De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo por elementos de la Unidad de Atención a Víctimas, no se localizaron familiares del menor.



Al ser trasladado para su resguardo, médicos de guardia en esa corporación establecieron que no presentaba huellas de lesiones.



Policías municipales se dieron a la tarea de rastrear y ubicar a sus padres o familiares, pero hasta la mañana del martes no habían obtenido respuesta.



Debido a esto, el menor fue entregado al personal del DIF, donde permanecerá hasta que se logre encontrar a sus familiares.