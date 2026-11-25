Acudió a Servicios Públicos en La Alamey para inconformarse y le dijeron que la sanción es por obstaculizar la banqueta, pero que aún no aparecía en el sistema

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Don Mario Alberto Rodríguez Tristán, vecino de la colonia Mirasol, en Monterrey, denunció un presunto abuso del municipio regio: le aplicaron una multa de $234,000 por usar andamios en la banqueta y la sanción ya aumentó a $263,000.

"El primer (aviso de multa) que me cayó es por los andamios, y luego vino una persona y me dejó este, que me arrimara a La Alamey y ya fui, y luego me cayó otro, que viene siendo este, y también fui y no me resuelven nada, y ahora me cayó este, que es donde están, como quien dice amenazando, que si no me embargan, que si no me arrimo, y no me resuelven nada", dijo. "Me están cobrando $263,000, nada más por cambiar una ventana", aseguró.

Él asegura que estaba cambiando una ventana en la planta alta de su casa en la colonia Mirasol y junto con su suegro se apoyaron en dos andamios instalados provisionalmente en la banqueta; luego él fue a comprar material y, al regresar, el Municipio de Monterrey ya le había aplicado una multa de $234,000.

Acudió a Servicios Públicos, en La Alamey, para inconformarse y le dijeron que la sanción es por obstaculizar la banqueta, pero que aún no aparecía en el sistema.

Afirmó que siempre que pregunta le dicen lo mismo, pero ya le enviaron cuatro citatorios y una amenaza de embargo, y ahora la multa ya es de $263,000, pues cada día aumenta.

"Es un abuso porque yo tengo mi banqueta limpia, yo nunca obstruyo la banqueta; ese día nomás por cambiar una ventana, nada más, no traía trabajadores, andábamos nomás dos personas", expuso.

El vecino, que vive en la calle G número 207, dijo que un empleado, de nombre Eduardo Ríos, le dio su WhatsApp ofreciéndole pagar solo $50,000, pero él ni reconoce la infracción, ni tiene recursos.

"Ya me cayó el último citatorio y me dicen que si no arreglo dentro de un mes, vienen y me embargan y se me hace injusto que me estén cobrando esa cantidad, nada más por una ventana, que un día nada más puse los andamios", aclaró.

Rodríguez Tristán le pidió al alcalde Adrián de la Garza revisar su caso.

"Yo le hago un llamado al alcalde, que cheque eso porque yo nunca he obstruido las banquetas, no tengo problemas con la gente, usted puede preguntar, se me hace injusto y aparte no tengo para pagar", declaró. "Y me dijo una persona de ahí que cada mes iba a estar aumentando el monto... y en el predial me va a salir todo lo que me he tardado en pagar", expresó, molesto.

El vecino insistió en su llamado al municipio regio para que revise su situación.