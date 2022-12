Llevan 5 días sin agua, pero llegan recibos de 9 mil pesos

Vecinos de la colonia Residencial Palmiras, en Escobedo, sufren por la falta de agua en el sector donde viven, lo cual dificulta sus actividades diarias

Por: David Cázares

Diciembre 19, 2022, 14:09

Como en tiempos de la crisis hídrica, la colonia Residencial Palmiras, en Escobedo, lleva casi una semana sin gota de agua en sus tuberías.

Sin previo aviso, el líquido dejó de salir hace cinco días y ya no volvió.



Ahora los vecinos tienen que caminar hasta colonias aledañas para acarrear agua en cubetas y garrafones.



La problemática es particularmente más marcada en las partes altas del sector, como en la calle 23, pues en la zona baja sale un poco de líquido, aunque sin la presión completa.





'Ya no podemos lavar trastes, ni para el baño hay, estamos batallando para conseguir.



'Aquí los vecinos estamos inconformes porque ya fue suficiente tantos días sin agua', lamentó Margarita Hernández.



Por si fuera poco, los vecinos denuncian elevados cobros en sus recibos de agua, donde algunos llegan hasta los $9 mil pesos.



'No nos ayudan en nada, ni en aclaraciones ni en rebajas, nos dicen que lo tenemos que pagar porque es el consumo, pero, ¿Cuál consumo si no hay agua?, estamos batallando y siempre es lo mismo', narró San Juanita.



Ante el pronóstico de bajas temperaturas, los habitantes de la tercera edad temen tener que salir a acarrear agua bajo la lluvia y frío.

'Cállese, qué vamos a hacer con este frío, yo con mi hernia no puedo ir a acarrear agua', dijo Urbana Sifuentes.



Durante el quinto día sin agua, el municipio de Escobedo envió un par de pipas al sector para llenar cubetas y otros recipientes con el líquido.



Los habitantes pidieron a Agua y Drenaje que explique la situación, pues dicen que por teléfono no han obtenido una respuesta clara.