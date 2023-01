Llaman a no hacer fogatas ni carnes asadas en bosques

Exhorta Secretaría de Medio Ambiente a tomar precauciones para evitar provocar incendios en zonas boscosas ante el invierno seco que se presenta en Nuevo León

Por: Rosalinda Tovar

Enero 13, 2023, 14:33

Debido a que el riesgo de incendios es más elevado por el invierno seco que vive Nuevo León, la Secretaría de Medio Ambiente hizo un llamado a la población para que no realicen fogatas ni quema de basura en los bosques.



Asimismo, la dependencia exhortó a no realizar carnes asadas en estos lugares, además de no tirar colillas de cigarro que puedan provocar el inicio del fuego.



También, se solicita a las personas que visitan estos espacios a no llevar encendedores o combustible (como cerillos, carbón o gas), y reporten cualquier humo o tentativa de incendio al 9-1-1 o al 81-81915869.



La Secretaría recordó que los bosques proporcionan el agua que se requiere para tomar, contribuyen en la recarga de presas y pozos, limpian el aire y mejoran el clima, por lo que pidieron a la ciudadanía atender las recomendaciones.



De igual forma indicó que la frecuencia de los incendios forestales está en aumento, y se vive un invierno seco, donde las precipitaciones estarán un 40% por debajo del promedio.

Ayer, Protección Civil del Estado informó que el estado se encuentra en semáforo rojo, pues existe alto riesgo a desatarse siniestros en montañas y lotes baldíos.



En 2021, los incendios forestales consumieron más de 15 mil hectáreas, tan solo en la sierra de Santiago se reportó el daño de 8,500, zona que tardará en recuperarse 50 años.