Llama Samuel García a la unidad para cerrar bien el año

This browser does not support the video element.

Pide el gobernador Samuel García trabajar de manera conjunta para sacar adelante los proyectos que sean de beneficio para Nuevo León

Por: Brian Jiménez

Noviembre 24, 2022, 13:05

Tras inspeccionar el arranque del pozo BA51, situado en La Huasteca, en el municipio de Santa Catarina, el gobernador Samuel García llamó a los políticos a la unidad por el Estado.



Dijo que este pozo es muestra del trabajo que se realizó sumando esfuerzos y en coordinación.



'Creo que este pozo de hoy, refleja el esfuerzo de 6 meses que estuvimos coordinados trabajando y que no una iniciativa, una auditoria o algún tropiezo de un funcionario de segundo nivel, estropeen lo bien coordinados, lo bien manejados que estuvimos todo el año', expresó.



El jefe del ejecutivo agradeció el trabajo mancomunado que realizó en conjunto con el Congreso y los alcaldes de todos los municipios durante la crisis del agua en Nuevo León y dijo que así deben mantenerse para buscar el mejor presupuesto.



'Todos dieron su máximo esfuerzo para poner tinacos, para poner cisternas, para llevar pipas. Todos los alcaldes sin importar color, cerraron filas'.



'Los disputados, todos cerraron filas y me ayudaron para pedir ese crédito para hacer El Cuchillo II. Un crédito de 3 mil 500 millones de pesos', dijo.



Samuel García, hizo hincapié en que hay que cerrar filas y mantener la unidad para llegar al final de este complicado 2022 por la crisis del agua, de la mejor manera.



'Como cabeza, como árbitro, como gobernador del Estado, hago un llamado de unidad a todo Nuevo León a cerrar filas, a buscar el mejor presupuesto posible para que podamos cerrar bien el año'.



La ciudadanía, no quedó fuera de este llamado, pues el gobernador mencionó que el tema del agua aún 'no está palomeado'.



Aunque ya se está trabajando tanto en El Cuchillo II, como en la Presa Libertad y más pozos profundos que garantizarán que Nuevo León no recaiga en una crisis hídrica, la cultura del cuidado del agua debe continuar.



'Si se tira el agua, no hay ciudad que alcance cuando la ciudadanía la tira, por eso también pido su compresión a toda la ciudadanía', expresó.



García Sepúlveda realizó un recorrido por el proceso de este pozo ubicado en Santa Catarina y fue instruido por personal de Agua y Drenaje, asimismo destacó que el trabajo mancomunado llevará a buen puerto los trabajos venideros en pro del Estado.