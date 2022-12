Llama Samuel a diputados a no caer en 'peleas banales'

El gobernador Samuel García señaló que sus viajes son con el propósito de traer inversión extranjera a Nuevo León y no con otros fines

Por: Rosalinda Tovar

Diciembre 02, 2022, 13:56

Después que el Congreso Local aprobara en primera vuelta la reforma que obliga al gobernador a pedir permiso a la Legislatura para ausentarse más de 3 días en sus viajes al extranjero, Samuel García indicó que estas salidas tienen el propósito de atraer inversión extranjera.



En un video, el mandatario resaltó que “ya quisiera ir a Qatar”, y que los diputados están confundiendo sus compromisos con viajes.



“Hoy hay un debate de que si el Ejecutivo debe o no salir fuera del país y hasta lo confunden con viaje, pues ya quisiera yo ir a Qatar verdad, pero no, todas estas salidas, tienen propósitos específicos de traer inversión extranjera somos primer lugar y no se nos olvide que uno de cada cinco dólares que llega a México llega a Nuevo León porque vamos al extranjero por esa lana.



“Y gracias a esas salidas también conseguimos vacunas para vacunar a nuestros niños, fuimos los primeros en todo el país y gracias a esas salidas, estamos abriendo dos o tres empresas trasnacionales por semana que generan hoy un nuevo récord de empleo”, subrayó García Sepúlveda.



Esta alusión hecha por el mandatario, hace referencia a que algunos de los legisladores viajaron al Mundial en medio de la pugna y falta de acuerdos entre ambos poderes.



Por ello, García hizo un llamado a los legisladores a no caer en “peleas banales”.



“Cuando caemos en peleas banales, en malos arreglos, nos distraemos del objetivo. Por estas salidas es que tendremos una nueva frontera, el mejor puerto de México ‘el Puerto Colombia’ porque convencimos a Texas de ellos también hacer la carretera y el puerto; y gracias a estas salidas, vienen los más ricos del mundo a ver la tierra regiomontana”, concretó el mandatario.