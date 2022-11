Llama Samuel a alcaldes a no dejar la Mesa de Coordinación

El gobernador Samuel García solicitó a los alcaldes actuar en conjunto estado, municipios y federación, para no politizar los temas de la ciudad y la salud

Por: Brian Jiménez

Noviembre 04, 2022, 11:13

Durante la Instalación del Consejo Rector del Plan Integral de la Gestión Estratégica de la Calidad del Aire, el gobernador Samuel García llamó a los alcaldes a no abandonar la Mesa de Coordinación Metropolitana.



Teniendo estadísticas que superan las 4 mil muertes al año por enfermedades referidas a la mala calidad del aire, el mandatario estatal solicitó a los alcaldes actuar en conjunto estado, municipios y federación para no politizar los temas de la ciudad y la salud.



García Sepúlveda dijo 'dejemos de lado los temas políticos y entremos de lleno al medio ambiente'.



Asimismo, en cuanto al medio ambiente, añadió: 'creo que vamos muy tarde; se han perdido muchos años y muchas vidas'.



Puntualizó que el tema ya no solo es el medio ambiente, también la salud pública por lo que solicitó no politizar, solo actuar.

Te puede interesar: Acusan 11 alcaldes a gobierno estatal por extorsión política

El día de ayer, once alcaldes de la zona norte del área metropolitana tanto del PRI como del PAN acusaron Samuel García por la presunta retención de ilegal de la entrega de fondos federales y estatales, así como aplicarles multas individuales y extemporáneas como 'medida de extorsión y chantaje político', dijeron.



Ante esto, el gobernador comentó; 'es mentira que se les hayan retenido pagos, la ley da cinco días, van tres'.