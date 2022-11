Llama Morena Nuevo León a marchar con el presidente en CDMX

Fue el pasado miércoles cuando el titular del Ejecutivo Federal convocó marchar previo al informe por su cuarto año de gobierno

Por: David Cázares

Noviembre 20, 2022, 14:35

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Anabel Alcocer, invitó a los militantes y simpatizantes del partido en Nuevo León a que asistan a la convocada en Ciudad de México por los cuatros años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



'Qué celebremos todos y todas los cuatro años del inicio de la Cuarta Transformación que tantos beneficios ha traído a todo el país.



'Será un motivo de fiesta, de gran orgullo el poder estar caminando en la Ciudad de México acompañando a nuestro presidente de la República', dijo.



En compañía de los integrantes del Comité en la entidad, Alcocer aseguró que no habrá traslados hasta la capital del país, sin embargo, dijo que los simpatizantes ya comienzan a organizarse.



'Ha habido una gran organización y no sólo en nuestro estado sino esto toda la República, donde ya se están organizando para poder acompañar a nuestro presidente', destacó.



Fue el pasado miércoles cuando el titular del Ejecutivo Federal convocó marchar previo al informe por su cuarto año de gobierno.



El anuncio se dio luego de la movilización registrada la semana pasada por opositores a la reforma que planteó el presidente para modificar el Instituto Nacional Electoral.



Reitera llamado a unidad legislativa



Luego de que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, convocara a una alianza de diputados y alcaldes afines a la 4T, en medio de la disputada del Gobernador y el Congreso; la presidenta de Morena en Nuevo León reiteró el llamado a la unidad.



Además, Anabel Alcocer dijo que la invitación de la Federación al diálogo no incluye únicamente a los morenistas.



'Siempre va a haber un llamado a la unidad para todos los representantes de los partidos en el Congreso.



'Debemos enfocarnos siempre en el bienestar de la ciudadanía, y tan es así que es el llamado a la coalición Juntos Hacemos Historia que estuvieron ahí presentes para crear este frente sin dejar cada uno su bancada', destacó.