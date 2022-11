Llama Jesús Nava a la unidad política en Nuevo León

Pide el alcalde de Santa Catarina actuar con madurez política con el fin de resolver en base a la unión y al diálogo los problemas de la ciudadanía

Por: Brian Jiménez

Noviembre 15, 2022, 15:08

El presidente municipal de Santa Catarina, Jesús Nava, expuso que se necesita tener madurez política, luego de que sus compañeros alcaldes abandonaron la Mesa de Colaboración Metropolitana y expresó que los más afectados serán los ciudadanos por lo que exhortó a los munícipes a trabajar por la unidad política del estado y hacer a un lado los intereses personales.



El alcalde subrayó que para mantener la estabilidad política en Nuevo León, es necesario actuar con madurez política con la finalidad de resolver los problemas comunes de la ciudadanía.



“Yo creo que Nuevo León, hoy más que nunca, necesita unidad, necesita diálogo, necesita de colaboración, de voluntades, de cooperación, no de divisiones, no de pleitos, mucho menos de zafarranchos”, manifestó.



Asimismo, enfatizó que todo gobernante debe trabajar de forma responsable.



“Hago un llamado, como gobernante y como ciudadano, a todos los gobernantes, con mucha responsabilidad incluyente a mantener la estabilidad política de Nuevo León, no provocar el desequilibrio y mucho menos de forma irresponsable”, expresó.



“Yo llamo a la unidad de gobernantes, no a provocar la división, llamo a la armonía, a la madurez política y no a los pleitos, llamó a agotar el diálogo para debatir, para construir desde puntos de vista totalmente diferentes y no a excluir o reclamar en un zafarrancho”, insistió.



Nava Rivera llamó a sus homólogos dentro de la Mesa de Colaboración Metropolitana a respetar a las instituciones, personas y ciudadanos que las representan y expresó a su compañero César Garza, alcalde de Apodaca, a agotar el diálogo, al ser este el presidente de la Mesa de Colaboración Metropolitana.



Esta mesa es es un frente plural unido conformado por alcaldes, a la que dijo que el gobernador Samuel García era un invitado más.



Por ello, el munícipe de Santa Catarina calificó como una falta de respeto el retiro de 27 alcaldes.



“Esto no se trata de pecados, ni pecadores, ni se trata tampoco de reyes o dioses que no perdonan, se trata de servidores públicos con una alta responsabilidad pública en donde no podemos tener la piel delgadita y salir a condenar, y peor aún, salir con versiones apocalípticas y decir que estamos en un estado con una ingobernabilidad”, estableció.



Ante esto, el alcalde de Santa Catarina convocará a una reunión con todos los alcaldes del área metropolitana, cámaras y organizaciones civiles para trabajar en el desarrollo económico del estado tras ser nombrado recientemente Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, dentro de la Mesa de Colaboración Metropolitana.