Línea 6 del Metro se hará como se tiene planeado: gobernador

El gobernador Samuel García dijo tener la facultad de hacer todo lo que esté a su alcance para que la Línea 6 del Metro se logre

Por: Brian Jiménez

Junio 05, 2023, 13:27

Tras la negativa de algunos alcaldes a que las nuevas líneas del Metro atraviesen sus municipios, el gobernador Samuel García dejó entrever, 'que las lleva de ganar'.

'Ya estudiamos la ley, ya estudiamos la Nueva Constitución y todo lo que sea de utilidad pública en materia de Movilidad, el estado lleva mano', aseguró.

Y tras declaraciones de los alcaldes en las que aseguran: que ninguna ley exime al gobernador de pedir un permiso de esta magnitud, el mandatario estatal, fue contundente al mencionar que no están informados.

'No estudian, no leen, que lean la ley de expropiaciones de Nuevo León; Artículo 2°, segundo párrafo, fracción I, si leyeran, en lugar de andar haciendo campaña en Coahuila y en Estado de México, pues no se atreverían a salir', alegó.

Señaló que aunque habrá opiniones divididas, el jefe del ejecutivo dijo tener la facultad de hacer todo lo que esté a su alcance para que la línea 6 del Metro, se logre. Esto, luego de que los presidentes municipales que se encuentran en contra tomarán asesoría legal y les fuera resuelto que no hay forma de evadir los permisos.

'Dice el dicho que entre abogados te veas', expresó.

Recordó que la encuesta que él mismo realizó en redes sociales, el 93% de los usuarios estaban a favor del plan del gobierno estatal

'Sí esos alcaldes se van a oponer al 93% del estado, pues ya es un suicidio político. No los creo tan ilusos como para hacerlo', sostuvo.

Y aunque espera que gane el diálogo y la prudencia, planea seguir adelante en pro de la ciudadanía.

'Desde ahorita les advierto, no me van a parar, el Metro va a llegar al aeropuerto sí o sí, porque aspiramos a primer mundo y tengo muchas facultades en ley, entre ella estas que les comento de la Exposición de Terrenos o de la Utilidad Pública para que se haga la Línea 6', aseveró.