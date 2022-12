Lesionada del impacto entre camiones sigue sin atención

El Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León lanzó un comunicado con la intención de ayudar a los lesionados del accidente entre las rutas 604 y 611 en el municipio de Apodaca, sin embargo, hasta el momento no han recibido apoyo, así lo aseguró Brenda Elizabeth García Gaspar una de las afectadas y que continúa en malas condiciones.



García Gaspar refirió que el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León no ha sostenido contacto con ella.





“Fíjese, que no, de hecho ayer nada más le mandaron a hablar a mi esposo de Policía y Tránsito, nada más para decirle que que la ruta no tenía nada que ver, qué puede meter demanda, pero no, a mi domicilio nadie se ha acercado”

“De hecho ahorita vengo del Metropolitanos porque a mi me dan dolores en mi cabeza donde fue el impacto, me dan dolores y me volví a desmayar ahora en estos días, ese es mi miedo y fue lo que les dije en el hospital; yo necesito que me revisen mi cabeza, me urge porque me da miedo quedar mal”.