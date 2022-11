Legislativo no tiene facultades para crear presupuesto: MC

Sandra Pámanes, diputada de Movimiento Ciudadano, aclaró que es facultad del Ejecutivo elaborar el presupuesto, y de nadie más

Por: Andrea Rodríguez

Noviembre 24, 2022, 8:08

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, en voz de su vicecoordinadora, Sandra Pámanes, afirmó ayer que el Poder Legislativo no tiene facultades para crear un presupuesto, y que el único que puede hacerlo es el gobernador del estado.



“Es una facultad del Ejecutivo señalada en la Constitución el presentar la propuesta de presupuesto de Egresos e Ingresos para el año siguiente, pero también tiene este mismo derecho de no hacerlo, así está estipulado”, señaló Pámanes.



Ante la polémica que se generó después de cumplirse el plazo en que el gobernador Samuel García debió presentar el Presupuesto de Egresos 2023, Pámanes señaló que los diputados sí le pueden hacer ajustes inflacionarios, pero no realizar un presupuesto nuevo.



El Congreso local puede aplicar el mismo monto del año en curso y hacer sólo una actualización conforme a la inflación, pero no hacer cambios, recalcó.



“Obviamente se cuida o se salvaguarda el derecho que tiene el Ejecutivo para poder aplicar el mismo presupuesto para el próximo año igual al que se presenta en 2022 y solamente con la actualización, ya sea por inflación o cualquier otro tipo de situación que se pueda dar”, explicó Pámanes.



La emecista resaltó que desde un inicio las bancadas de PAN y PRI mostraron “cerrazón” al diálogo con el gobernador.

Con información de elhorizonte.mx