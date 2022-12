Le reclaman $5.6 millones a exalcalde de Zuazua

Pedro Martínez es señalado por la Auditoría Superior del Estado por no reportar estados de cuentas bancarias, así como no realizar pagos al SAT

Por: Rosalinda Tovar

Diciembre 09, 2022, 8:25

Además de adquirir poco más de 30 terrenos de manera inexplicables, Pedro Ángel Martínez Martínez, exalcalde de Zuazua, es señalado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) por no reportar estados de cuentas bancarias, así como no realizar pagos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).



El órgano fiscalizador del estado detectó irregularidades en la cuenta pública de 2021, en las que precisa que el exedil no hizo pagos por impuestos del ISR, por un monto de hasta $4.4 millones de pesos durante 2020 y años anteriores.



“El municipio no efectuó los enteros de los impuestos por pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) del ejercicio 2020 y años anteriores por importe de $4 millones 444,077 pesos.



“Situación que originó la observación número 18 señalada en el apartado VI del presente informe identificada en Disponibilidad/ Cuentas por pagar/impuestos por pagar/ISR retenidos al personal y 10% I.S.R Retenido, honorarios y arrendamientos”, indica el documento.



Aunado a ello, de acuerdo con el Informe, la ASE también emitió una observación por gastos derivados de la organización de festividades, por una suma de $1 millón 238,328 pesos.



Es decir, que en conjunto, el exalcalde no solventó un monto total de $5 millones 682,405 pesos entre ambos señalamientos del órgano.



“Se analizaron las aclaraciones y la documentación presentada por el Ente Público y los extitulares 1 y 2, consistente en las pólizas de diario números 2021080017, 2021090044, 2021090235, las transferencias bancarias, los respectivos comprobantes fiscales, escritos libres donde se describen los trabajos realizados, diverso material fotográfico y el listado del personal con firmas autógrafas, lo cual no solventa la observación de aspecto económico por valor de $1,238,328”, dicta el Informe de la ASE.

Esto sucede, después de darse a conocer, que Pedro Martínez compró 33 propiedades en su municipio, de los cuales INFO7 tiene copia de 20. Esos 20 suman una extensión de 701,704 metros cuadrados (m²), cuyo valor global es de $18 millones 819,075 pesos, lo cual resulta sospechoso, pues como alcalde, Martínez apenas llegaba a un salario de $30,000 pesos mensuales.

