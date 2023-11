Le 'esfuma' Creare Desarrollos a 800 regios casas y dinero

Recuperar su dinero u obtener la casa o departamento que les vendió Creare Desarrollos es una misión que se antoja imposible para cuando menos unos 800 nuevoleoneses, que son más de la mitad de los defraudados por esa empresa, ya que los terrenos en que se edificaron las viviendas ya no pertenecen ni a Creare ni mucho menos a los afectados.

Según un informe circulado entre inversionistas, y escrituras de los predios en poder de INFO7, Creare Desarrollos tuvo que regresar los terrenos a sus dueños originales o los transfirió a fiduciarias, pues nunca los liquidó.

En esta condición están los fraccionamientos Lomas de Las Misiones, Lomas del Barro y Aldea Sur, donde 817 personas compraron casas con anticipos de entre $550,000 y $800,000 pesos.

Tan sólo de anticipos de estos 817 casos suman un monto de $466 millones de pesos que difícilmente serán reintegrados a los afectados.

En el caso de los otros ocho fraccionamientos, se sospecha que la condición es la misma, pero se desconoce el detalle del status legal de los predios.

“Conclusión: al menos en esos tres casos, las 817 familias que compraron en la preventa “oficial”, al día de hoy 31 de octubre de 2023, no hay forma de que puedan recibir su vivienda porque ya Creare no es dueño de esos terrenos y tampoco pueden recibir su reembolso de dinero porque la empresa CREARE no cuenta con bienes ni dinero para cumplir los pagos”, afirma el reporte del que INFO7 tiene una copia.

El caso del megafraude inmobiliario en la Carretera Nacional de Creare Desarrollos, cuyo propietario es el regio César Alejandro Pérez Jiménez, lo destapó el Horizonte el pasado 16 de octubre, cuando se dio a conocer que cobro cuantiosos anticipos y costos totales de viviendas que nunca se construyeron o se vendían a más de una persona.

El pasado jueves, INFO7 reveló que la cifra de víctimas no sería de 400, como inicialmente se manejó entre los grupos de afectados, sino que ascendería a 1,200, mientras que el monto de lo defraudado por Pérez Jiménez ronda los $1,000 millones de pesos.

Megafraude al detalle

El reporte indica que en el caso de Lomas del Barro, donde se prometía levantar 192 casas con valor de $2.5 millones de pesos, el terreno ahora pasó a una fiduciaria.

El predio donde se empezaron a levantar las casas. Creare Desarrollos se le compró a una familia de apellido Garza Garza en $10 millones 500,000 pesos.

Sin embargo, Pérez Jiménez no les pagó, por lo que el terreno fue reclamado y transferido a una fiduciaria de nombre Credimon SA de CV.

Las escrituras muestran que el traspaso se realizó a finales de marzo de este año, y que el movimiento quedó registrado en los archivos del municipio de Santiago en abril.

“Terreno de secano ubicado en el Cerrito, en Villa de Santiago, con superficie de 56,389.142 M2.

Recibido en esta oficina el día 30/03/2023 01:29:59 PM.

“Transmitida a Credimon SA Promotora de Inversión, Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad No Regulada, División Fiduciaria”, se lee en la escritura.

El mismo panorama ocurre con el desarrollo de Aldea sur, las torres con 400 departamentos que costaban hasta $3.7 millones de pesos.

Ahora el dominio de los dos lotes que Creare logró adquirir para levantar el proyecto pasaron a ser parte de la fiduciaria Exitus Capital.

Víctimas que compraron su departamento refieren que la institución financiera se ha desentendido del fraude y que les pide que cualquier tema relacionado con Aldea Sur debe ser resuelto con la desarrolladora. “Impacto de este fraude: 400 familias que adquirieron departamentos en preventa que no recibirán su departamento ni su dinero”, indica el reporte.

