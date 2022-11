Le cobran más de 100 mil pesos en recibo de AyD

This browser does not support the video element.

Lo que sería un proyecto de un futuro hogar se ha vuelto una pesadilla, este es el caso de Onésimo Garza, propietario del domicilio ubicado en Mina #100 en la colonia Provileón en Escobedo.

El afectado, que adquirió el terreno en los años 90 y posteriormente construyó la vivienda, comenta que sólo había estado pagando 60 pesos como tarifa mensual por el consumo de agua.

Sin embargo, ahora le llegó un recibo por la cantidad de 102 mil pesos que ahora le adeuda a Agua y Drenaje de Monterrey.

Al ser notificado sobre este saldo acudió a la sucursal de Lincoln dónde no lo atendieron y, además, le exigieron que pague sin darle más explicaciones.

'No se me hace justo porque desde los 80’s que empecé no se ha gastado el agua más que en la construcción. Yo quiero que me regresen mi medidor, que me hagan un convenio, nada más lo que es justo para que todos estemos felices y contentos’’, explicó el afectado.