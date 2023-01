La reunión fue pérdida de tiempo: familia de desaparecido

A 10 días de la desaparición del joven Francisco Gabino Govea, su familia considera una pérdida de tiempo reunirse con las autoridades.

Por: Marcial Pasarón

Enero 10, 2023, 15:15

A 10 días de su desaparición, los familiares del joven Francisco Gabino Govea, consideran una pérdida de tiempo reunirse con las autoridades.



Lo anterior luego de que el lunes, varios miembros de Francisco Sabino, sostuvieron una reunión en en el salón rojo de Palacio de Gobierno.



Durante el encuentro estuvieron los coordinadores del Grupo de Búsqueda Inmediata, entre ellos Orlando García.



Sin embargo, para ellos, la reunión no les aportó nada y la consideraron una pérdida de tiempo.





'Es una pérdida de tiempo, no nos dieron solución, quedamos en cero otra vez' dijo una tía de Francisco.

'Nos dijeron que si nosotros sabíamos algo, les avisaremos' dijo.

Durante una entrevista, los familiares señalaron que materialmente les dejaron a ellos la investigación.Aseguraron que las autoridades les dieron a conocer que no habrá reuniones y solo les informarán cada mes.Hasta el momento, las autoridades presuntamente ubicaron el sitio de la última señal del teléfono celular de Sabino.Pero por versión de la familia, presuntamente las autoridades no le han dado seguimiento.Los afectados se han mostrado molestos ante la pasividad de las autoridades al no revisar los vídeos de las cámaras de seguridad.Paralelo a las autoridades, los afectados han realizado varios recorridos por la zona y en brechas del poblado Los Villarreales dónde supuestamente han localizado fosas hechas recientemente.Francisco Sabino, desapareció el pasado 29 de diciembre cuando salía de su trabajo en una fábrica en Salinas Victoria.